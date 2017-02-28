ОСББ збільшили обсяг кредитів на утеплення будинків у 4 рази

Організації співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельні кооперативи в січні-лютому 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшили в 4 рази обсяг залучення кредитних коштів на утеплення багатоквартирних будинків – до 3,3 млн грн.

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Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження з посиланням на голову відомства Сергія Савчука

«За січень-лютий 2017 року ОСББ та ЖБК (житлово-будівельні кооперативи – УНІАН) залучили 3,3 млн грн на впровадження енергоефективних заходів в своїх будинках. Це в 4 рази більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Зросла і кількість ОСББ, які беруть участь у програмі. У 2017 році у нас вже 33 ОСББ-учасники, тоді як торік за цей період - тільки 12», - цитує прес-служба Савчука.

За його словами, безсумнівним фактом є підвищена поінформованість громадян про переваги впровадження енергоефективних заходів: заміна вікон на енергоефективні, встановлення приладів обліку тепла, облаштування ІТП, утеплення будинків тощо, а головне, що на реалізацію цих заходів всі ці сім'ї отримують істотну безповоротну фінансову допомогу від уряду і місцевої влади.

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Також повідомляється, що за останній тиждень ще 4 ОСББ залучили понад 400 тис. грн на різні енергоефективні заходи.

«Всього з початку дії програми нею скористалися 664 ОСББ, використавши понад 80 млн грн на утеплення будинків», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, банки з жовтня минулого року відновили видачу «теплих» кредитів на придбання фізособами енергоефективних матеріалів і устаткування з 35-процентним відшкодуванням, яку з липня тимчасово зупинили, оскільки державних коштів, передбачених на ці цілі, вистачило для виплати компенсації тільки за кредитами, виданими до 5 липня.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

У кінці грудня 2016 року Держенергоефективності повідомило, що українські банки з початку реалізації програми «теплих» кредитів видали позики 600 ОСББ на загальну суму 74,5 млн грн.