У Києві подорожчало нове житло, але подешевшала "вторинка"

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в лютому 2017 року порівняно з січнем збільшилася на 0,1% – до 23,319 тис. грн/кв. м порівняно з лютим 2016 року ціни зменшилися на 0,8%, повідомляє у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

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За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку найбільше зросла вартість квартир бізнес-класу – на 1,8%, до 29,9 тис. грн/кв. м і економ-класу – на 0,5%, до 16,63 тис. грн/кв. м. Трохи подорожчали квартири преміум-класу – на 0,3%, до 45,86 тис. грн/кв. м, а квартири комфорт-класу – на 0,4%, до 21,67 грн/кв. м.

Найбільш відчутно зросли ціни на квартири в Подільському, Святошинському та Деснянському районах столиці – на 4,2%, 3,5% і 3,2% відповідно, в той час як вартість квартир у Дарницькому, Печерському та Голосіївському районах знизилася на 1,5%, 0,3 і 0,1% відповідно.

За інформацією порталу, минулого місяця квартири до продажу пропонували 57 операторів в 160 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 37%. На новобудови бізнес-класу припало 25,5%, комфорт-класу – 25,5%, а преміум-класу – 12% від загальної кількості.

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При цьому в лютому були призупинені або припинені продажі квартир в 5 новобудовах.

Середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в лютому 2017 року зменшилася на 2,2% порівняно з січнем 2017 року і становила 34,97 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 0,7%, – до 1277 дол./кв. м.

Також повідомляється, що в порівнянні з лютим 2016 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 12,2%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 12,7%.

За даними аналітиків, гривневі ціни в дорогому сегменті житла порівняно з січнем 2017 року зменшилися на 2,5%, в дешевому – на 1%, а в доларовому еквіваленті зменшилися на 1% в дорогому сегменті зросли на 0,6% – у дешевому.

Згідно зі звітом, минулого місяця найбільше подешевшали 2-кімнатні квартири – на 2,2%, до 36,1 тис. грн/кв. м. Середня вартість пропозиції 3-кімнатних квартир у столиці зменшилася на 2%, до 35,6 тис. грн/кв. м, 1-кімнатних – на 1,9%, до 32,2 тис. грн/кв. м, а 4-кімнатних – на 1,8%, до 39,5 тис. грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості в лютому 2017 року порівняно з січнем 2017 року збільшилася на 2,3% і становила 21,4 тис. квартир.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 30%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 32% і 4-кімнатні – 6%.

Як повідомляв УНІАН, за даними порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в січні 2017 року збільшилася на 2% порівняно з груднем 2016 року і становила 35,75 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 1,7% – до 1286 дол./кв. м.

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в січні 2017 року порівняно з груднем 2016 року збільшилася на 1,4% – до 23,3 тис. грн/кв. м, порівняно з січнем 2016 року ціни зросли на 0,9%.