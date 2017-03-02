В Україні житлові субсидії отримали 7,4 мільйона сімей

Програмою житлових субсидій у поточному опалювальному сезоні скористалися 7,4 млн сімей.

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Про це в ході засідання колегії Міністерства соціальної політики повідомив очільник міністерства Андрій Рева.

«Упродовж поточного опалювального сезону 7 млн 400 тис. домогосподарств отримали державну підтримку», – сказав міністр.

За словами Реви, ухвалені в 2016 році зміни спрямовані на оптимізацію системи житлових субсидій та реалізовані в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, жителям України у 2016 році було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 5,7 млрд грн, що на 58%, або на 3,3 млрд грн більше, ніж у 2015 році.