Борги українців за комунальні послуги зросли до 19 мільярдів

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання у січні 2017 року збільшилася на 15,2% порівняно з показником на кінець грудня 2016 року і досягла 11,1 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період трохи збільшилася і становить 2,5 млрд грн, заборгованість за вивезення побутових відходів не змінилася - 400 млн грн.

Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення також не змінилася - 1,5 млрд грн.

За даними Держстату, у січні українці сплатили за електроенергію 3,6 млрд грн (112% нарахованих за цей період сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець січня становила 3,6 млрд грн.

Всього у січні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 9,2 млрд грн, що становило 62,6% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався у Хмельницькій, Донецькій та Полтавській областях (81,6%, 72,6% і 73,7% відповідно), а найнижчий - у Закарпатській і Луганській областях (43,1% і 39% відповідно).

Також повідомляється, що за січень 2017 року з населенням було укладено 3,3 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 21,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання у грудні 2016 року збільшилася на 17% порівняно з показником на кінець листопада і досягла 9,4 млрд грн.