Посилено відповідальність чиновників за законність будівництва - ДАБІ

Закон №1817-VIII, підписаний президентом Петром Порошенком, підвищує відповідальність органів держархбудконтролю за надані забудовнику дозвільні документи. Про це повідомив глава Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев, повідомляє korrespondent.net з посиланням на Цензор.

За його словами, раніше недобросовісні забудовники, використовуючи прогалини в законодавстві, свідомо занижували категорію складності. Таким чином вони могли будувати об'єкти за спрощеним декларативним принципом. При цьому посадові особи органів держархбудконтролю, реєструючи декларативні документи, зобов'язані були перевіряти тільки повноту зазначених даних, а не їхній зміст. Відповідно порушення нерідко виявлялися вже на етапі закінченого будівництва. З прийняттям змін до містобудівного законодавства ситуація докорінно змінюється.

Тепер якщо забудовник вносить зміни в проект, добудовує паркінг або прибирає раніше заявлений дитячий майданчик, він повинен повідомити про це протягом трьох днів. Інакше будівельні роботи призупиняються до з'ясування законності таких змін.

Крім того, новий закон підвищує штрафні санкції для порушників містобудівного законодавства. "За деякими позиціями штрафи збільшені в чотири рази, що повинно стимулювати забудовників працювати чесно", - наголосив Кудрявцев.

Також повідомляється, що Київраді заявляють, що в столиці більш ніж на 200 будмайданчиках будівельні роботи ведуться незаконно.