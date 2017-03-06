Мінрегіон відібрав об'єкти на прифронтових територіях, які відновлять за кредитні кошти

17:18, 06 березня 2017
Нерухомість
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Міністерство відібрало 69 проектів на 628 мільйонів гривень.

Мінрегіон відібрав 69 проектів / Фото УНІАН

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) спільно з Європейським інвестиційним банком відібрало 69 проектів з відновлення соціальної інфраструктури на прифронтових територіях на суму 628 млн грн.

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Про це повідомила прес-служба Мінрегіону з посиланням на заступника міністра Романа Чуприненка.

«У рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» перші 69 проектів з відновлення і ремонту шкіл, дитячих садочків, лікарень, реабілітаційних центрів та адміністративних будівель визначені і затверджені урядом на суму 628 млн грн», - цитує Чуприненка прес-служба.

Як наголошується у повідомленні, на 43 проекти вже підписано угоди про передачу коштів позики, а за 13 проектами завершено тендерні процедури.

«Зараз наближаємося до фази початку реалізації відібраних проектів, і ми дуже раді появі додаткової міжнародної підтримки Європейського інвестиційного банку та ПРООН (Програма розвитку Організації об'єднаних націй – УНІАН)», – цитує Чуприненка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко у травні 2015 року підписав закон №346-VIII «Про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»)», згідно з яким ЄІБ надасть Україні кредит у розмірі 200 млн євро на реалізацію протягом 2015-2020 років низки заходів з подолання негативних наслідків геополітичних подій у східних регіонах України, зокрема, для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, відновлення головних інфраструктурних об'єктів на території районів Донецької та Луганської областей, які знаходяться під контролем України.

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Теги: #Донбас#Мінрегіон#відновлення