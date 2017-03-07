У Кабміні планують до 2025 року термомодернізувати близько 40% будинків

Заходи з комплексної термомодернізації житла (установка лічильників, утеплення зовнішніх стін, модернізація мереж опалення та гарячого водопостачання, встановлення індивідуального опалення тощо) повинні бути проведені в 40% будинків до 2025 року.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з посиланням на віце-прем'єр-міністра – голову Мінрегіону Геннадія Зубка.

«До 2025 року в 40% будинків повинна відбутися термомодернізація. Сьогодні в середньому один квадратний метр будинку споживає 180 кВт в рік. Ставимо метою витрачати 60-80 кВт», - цитує Зубка прес-служба.

За його словами, 2017 рік повинен бути ключовим для встановлення 100% приладів будинкового обліку.

«Облік дає не зменшення споживання, а справедливо нараховує енергію, яку споживають громадяни. Тому ми закликаємо, що першим кроком домогосподарство має встановити індивідуальний тепловий пункт», - цитує Зубка прес-служба.

При цьому віце-прем'єр зазначив, що найбільший ефект дасть термомодернізація подачі тепла в будинок.

«Найбільший ефект починається з регулювання подачі тепла в будинок. Друге - утеплення місць загального користування. І утеплення безпосередньо - всередині. Наступними кроками роботи буде додаткове впровадження можливостей застосування відновлюваних джерел енергії», - цитує Зубка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук зазначав, що проведення заходів з комплексної термомодернізації житла може збільшити його вартість на 25%.

А віце-прем'єр Геннадій Зубко вважає, що термомодернізація житла за програмою Фонду енергоефективності дасть можливість українським родинам економити від 20% до 60% платежів за газ, тепло та гарячу воду.