В Україні продовжує дорожчати будівництво

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 11,5%, повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 14,5%, а також у сфері зведення нежитлових будинків – на 13%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва житлових будинків – на 9,8%.

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При цьому вартість БМР в січні 2017 року порівняно з груднем 2016 року зросла на 0,8% (у грудні вартість відносно листопада зросла на 0,9%).

Найбільше зростання цін на БМР у січні зафіксовано в сфері будівництва транспортних споруд – на 1,3%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зросли на 9,2%.