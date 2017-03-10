Нацбанк пропонує вдосконалити оплату комунальних послуг

Як повідомляється на сторінці НБУ в соцмережі Facebook, у рамках цієї послуги ЖЕК або інший центр послуг формує електронну квитанцію, яка відразу потрапляє в банк користувача послуг, а відповідний клієнт банку отримує повідомлення з пропозицією автоматично сплатити за квитанцією. Оплата відбувається після підтвердження клієнтом операції залежно від налаштувань в онлайн-банкінгу.

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Серед переваг послуги НБУ виділив оплату без «фізичного» присутності в банку, зручність проведення платежів, можливість операцій за допомогою онлайн-сервісів у режимі 24/7, зниження імовірності штрафних санкцій за несвоєчасну оплату рахунків, скорочення черг у відділеннях банків, автоматизацію процесів, скорочення паперових документів і операційних витрат банків.

Нацбанк зазначив, що подібна послуга успішно працює в країнах Європейського Союзу та США. Зокрема, у Нідерландах через Direct Debit проходить майже 45% усіх банківських трансакцій, а у Великій Британії рахунки Direct Debit служать для оплати 73% комунальних платежів. В Україні послуга поки що не набула широкого розповсюдження, однак уже використовується деякими платіжними системами і банками.

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За інформацією регулятора, для повноцінного функціонування послуги необхідно розробити стандартну форму квитанцій для оплати комунальних послуг та забезпечити її формування в електронному вигляді усіма постачальниками цих послуг, що можливо при тісному співробітництві НБУ, Мінекономіки, Мінрегіонбуду, банків і агрегаторів платіжних послуг.

У повідомленні зазначається, що Нацбанк із 2016 року працює над втіленням концепції cashless-економіки в Україні, що передбачає зниження частки готівкових розрахунків і скорочення готівки в економіці, й послуга Direct Debit передбачена цією концепцією.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у рамках концепції cashless-економіки планує знизити обсяг готівки в обігу з 13,4% ВВП у 2016 році до 9,5% ВВП у 2020 році.