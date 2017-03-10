Нацбанк пропонує вдосконалити оплату комунальних послуг

19:05, 10 березня 2017
Нерухомість
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Національний банк України виступає за широке розповсюдження та популяризацію в Україні послуги Direct Debit, що передбачає договірне списання коштів банком із рахунка клієнта для оплати циклічних витрат, включаючи погашення кредитів та оплату комунальних послуг.

НБУ радить оплату без

Як повідомляється на сторінці НБУ в соцмережі Facebook, у рамках цієї послуги ЖЕК або інший центр послуг формує електронну квитанцію, яка відразу потрапляє в банк користувача послуг, а відповідний клієнт банку отримує повідомлення з пропозицією автоматично сплатити за квитанцією. Оплата відбувається після підтвердження клієнтом операції залежно від налаштувань в онлайн-банкінгу.

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Серед переваг послуги НБУ виділив оплату без «фізичного» присутності в банку, зручність проведення платежів, можливість операцій за допомогою онлайн-сервісів у режимі 24/7, зниження імовірності штрафних санкцій за несвоєчасну оплату рахунків, скорочення черг у відділеннях банків, автоматизацію процесів, скорочення паперових документів і операційних витрат банків.

Нацбанк зазначив, що подібна послуга успішно працює в країнах Європейського Союзу та США. Зокрема, у Нідерландах через Direct Debit проходить майже 45% усіх банківських трансакцій, а у Великій Британії рахунки Direct Debit служать для оплати 73% комунальних платежів. В Україні послуга поки що не набула широкого розповсюдження, однак уже використовується деякими платіжними системами і банками.

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За інформацією регулятора, для повноцінного функціонування послуги необхідно розробити стандартну форму квитанцій для оплати комунальних послуг та забезпечити її формування в електронному вигляді усіма постачальниками цих послуг, що можливо при тісному співробітництві НБУ, Мінекономіки, Мінрегіонбуду, банків і агрегаторів платіжних послуг.

У повідомленні зазначається, що Нацбанк із 2016 року працює над втіленням концепції cashless-економіки в Україні, що передбачає зниження частки готівкових розрахунків і скорочення готівки в економіці, й послуга Direct Debit передбачена цією концепцією.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у рамках концепції cashless-економіки планує знизити обсяг готівки в обігу з 13,4% ВВП у 2016 році до 9,5% ВВП у 2020 році.

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Теги: #ЖКГ#компослуги