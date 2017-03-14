Швейцарія хоче посилити правила покупки нерухомості для іноземців

УрядШвейцарії оголосив про плани обмежити можливості придбання місцевих квадратних метрів для громадян країн за межами Європи.

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Згідно з чорновою редакцією законопроекту, купівля нерухомості в Швейцарії для тих, хто живе за межами Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), буде вимагати особливого узгодження з владою.

Про це пише Prian.ru з посиланням на Swissinfo.ch.

Крім того, закордонним власникам квартир у Швейцарії, які не є громадянами ЄС або EFTA, доведеться продати цю нерухомість у разі переїзду з альпійської країни. Виняток буде тільки для тих, хто є членом будівельної асоціації.

Нарешті, до закону можуть внести вимогу про запит формального дозволу на придбання комерційної нерухомості в Швейцарії.