Швейцарія хоче посилити правила покупки нерухомості для іноземців

18:07, 14 березня 2017
Нерухомість
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Ккупівля нерухомості в Швейцарії для тих, хто живе за межами Євросоюзу та EFTA, буде вимагати особливого узгодження з владою.

Іноземцям буде складніше придбати нерухомість у Швейцарії / climateobserver.org

УрядШвейцарії оголосив про плани обмежити можливості придбання місцевих квадратних метрів для громадян країн за межами Європи.

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Згідно з чорновою редакцією законопроекту, купівля нерухомості в Швейцарії для тих, хто живе за межами Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), буде вимагати особливого узгодження з владою.

Про це пише Prian.ru з посиланням на Swissinfo.ch.

Крім того, закордонним власникам квартир у Швейцарії, які не є громадянами ЄС або EFTA, доведеться продати цю нерухомість у разі переїзду з альпійської країни. Виняток буде тільки для тих, хто є членом будівельної асоціації.

Нарешті, до закону можуть внести вимогу про запит формального дозволу на придбання комерційної нерухомості в Швейцарії.

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Теги: #Швейцарія#іноземці#нерухомість