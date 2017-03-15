"Надра України" подала касаційну скаргу для повернення "Межигір'я" у держвласність - Семерак

Національна акціонерна компанія "Надра України", яка перебуває у віданні Міністерства екології та природних ресурсів, подала касаційну скаргу на договір міни, на підставі якого екс-керівництво держкомпанії передало "Межигір'я" приватній компанії, після чого територія опинилася під контролем сім'ї Віктора Януковича.

Про це повідомив глава Мінприроди Остап Семерак на брифінгу в Києві.

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"Сьогодні Міністерство природи і я як глава Мінприроди звертаємося до суду, щоб "відмотати плівку назад" і розпочати процедуру повернення в державну власність об'єктів, які належали Минпприроды, у сфері управління якого знаходилася і знаходиться НАК "Надра України". Як міністр я дав доручення НАК "Надра України" звернутися з касаційною скаргою для визнання недійсним договору міни", - сказав він.

За словами міністра, в 2007 році наказом Мінприроди "Межигір'я" було передано в управління НАК "Надра України", яка в свою через договір міни передала держвласність приватної компанії "Медінвесттрейд". Після цього через боргові операції "Межигір'я" було передано іншій приватній компанії "Танталіт", яку пов'язують із сім'єю Януковича, а компанія "Медінвесттрейд" в 2011 році була об'явлена банкрутом. При цьому "Танталіт" досі є формальним власником "Межигір'я", однак управлінням територією займаються громадські активісти, а держава не виділяє гроші на його утримання.

Також Семерак підкреслив, що термін подачі касаційної скарги пройшов, однак юридична позиція міністерства і держкомпанії "Надра України" полягає в тому, що зацікавлені у відчуженні "Межигір'я" особи перебували на високих державних постах і свідомо затягували процес.

"Ми очікуємо, що суд візьме це до уваги... За нашими розрахунками, суд приступить до розгляду скарги до кінця цього тижня", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що екс-глава Державного управління справами Ігор Тарасюк є підозрюваним у кримінальному провадженні "за фактами створення та діяльності злочинної організації та заволодіння в її складі державним майном - комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір'я", загальною вартістю 540 мільйонів гривень". Тарасюк був керівником Держуправління справами з 2005 по 2010 рік.

Також Генпрокуратура в жовтні минулого року повідомила про підозру у причетності до заволодіння резиденцією "Межигір'я" сина екс-президента України Олександра Януковича.