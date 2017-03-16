В Україні запустили онлайн реєстрацію декларації про готовність об'єкта будівництва

Державна архітектурно-будівельна інспекція спільно з Державним агентством з питань електронного уряду за підтримки ОБСЄ запустила послугу реєстрації декларації про готовність об'єкта будівництва до експлуатації онлайн.

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Про це повідомив голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев на брифінгу в Києві.

«Сервіс надасть можливість громадянам, без черг і усуваючи можливість корупції, подати декларацію онлайн», - сказав він.

За словами Кудрявцева, послуга для громадян України буде безкоштовною.

У свою чергу, голова Держагентства з питань електронного уряду Олександр Риженко, присутній на брифінгу, зазначив, що введення нового онлайн-сервісу є частиною комплексної програми електронізації держпослуг в сфері будівництва.

«Це вже сьома за рахунком електронна госуслуга у сфері будівництва. Тепер громадяни можуть розпочати і завершити будівництво об'єктів (I-III категорії - УНІАН), оформляючи необхідні документи онлайн», - зазначив Риженко.

При цьому координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдотас Верба, також присутній на брифінгу, підкреслив, що організація перебірлива у виборі проектів для надання підтримки, однак нова онлайн-послуга дозволить значно спростити пересічним громадянам отримання держпослуг.

«Звичайно, електронні послуги не можна розглядати як вичерпний засіб у боротьбі з корупцією. Але в той же час, електронні послуги у сфері будівництва дозволять громадянам взаємодіяти з державними органами більш якісно», - сказав Верба.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році майже 50 тис. об'єктів будівництва було введено в експлуатацію на підставі декларації.