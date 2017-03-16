Рада збільшила до 50% компенсацію вартості житла для учасників АТО

За прийняття відповідного законопроекту №4550 "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо реалізації державних житлових програм)" у другому читанні проголосували 265 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарств Петро Сабашук, доповідаючи щодо законопроекту, зазначив, що документ передбачає надання додаткових преференцій переміщеним громадянам та учасників антитерористичної операції в рамках реалізації програми доступного житла та пільгового іпотечного кредитування.

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"Цим законом ми дамо доступ воїнам АТО до житлових програм, які фінансуються із центрального бюджету і можуть фінансуватися з місцевих бюджетів. Також цим законом ми даємо доступ внутрішньо переміщеним громадянам до житлової програми", – сказав Сабашук.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується, щоб розмір державної підтримки за програмою доступного житла для вразливих верств населення, раніше встановлений на рівні 30% від вартості придбаного об'єкта, міг змінюватися залежно від категорії громадян, які мають право на отримання такої підтримки. Так, розмір держпідтримки учасників АТО при придбанні житла пропонується збільшити до 50% його вартості.

Крім того, пропонується збільшити з 3% до 7% річних процентну ставку фінансування за іпотечними кредитами на будівництво (придбання) доступного житла у разі надання кредитів учасникам АТО за рахунок бюджетних коштів у рамках цільової програми будівництва (придбання) доступного житла.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроект, що передбачає збільшення компенсації з держбюджету при купівлі житла учасниками антитерористичної операції до 50% з раніше передбачених 30% його вартості.

У лютому 2016 року Кабінет міністрів України затвердив розроблену Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства програму надання довгострокових пільгових кредитів учасникам АТО і вимушеним переселенцям зі сходу України для будівництва житла в сільській місцевості.

Програма передбачає надання кредиту різними соціальними категоріями сільського населення, в тому числі внутрішньо переміщеним особам з окупованої території, виявила бажання працювати і проживати у сільській місцевості відповідно з тимчасовою реєстрацією в сільських населених пунктах. Документом передбачено першочергове надання кредитів учасникам бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції.