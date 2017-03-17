У Кабміні розповіли, як знизити енергоспоживання будівель на 20%

Встановлення індивідуальних теплових пунктів, які використовуються для багатоквартирних будинків і дозволяють вести облік і регулювання подачі теплової енергії, зможе знизити енергоспоживання будівель на 20%.

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Про це в парламенті повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

«Ефективність першого кроку – це встановлення індивідуального теплового пункту, який вже зменшує на 20% споживання енергії», - сказав Зубко.

За його словами, вартість установки такого пункту окупається за 5 років за рахунок вартості зекономлених енергоносіїв.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабмін затвердив концепцію функціонування Фонду, що дозволяє реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів, у тому числі за допомогою встановлення в багатоквартирних будинках індивідуальних теплових пунктів. За словами Зубка, фонд може запрацювати з 1 квітня 2017 року.

Для запуску роботи цього фонду необхідно прийняти ряд законопроектів, а саме «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про енергетичну ефективність будівель» та «Про комерційний облік комунальних послуг», після чого може бути прийнятий закон «Про фонд енергоефективності».