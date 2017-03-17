У Кабміні розповіли, як знизити енергоспоживання будівель на 20%

10:58, 17 березня 2017
Нерухомість
284

За словами віце-прем'єр-міністра Зубка, потрібно встановлювати індивідуальні теплові пункти в багатоквартирних будинках.

Зубко: вартість установки такого пункту окупається за 5 років / Фото УНІАН

Встановлення індивідуальних теплових пунктів, які використовуються для багатоквартирних будинків і дозволяють вести облік і регулювання подачі теплової енергії, зможе знизити енергоспоживання будівель на 20%.

Читайте такожКабмін продовжив дію "теплих" кредитів і виділив на них 400 мільйонів

Про це в парламенті повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

«Ефективність першого кроку – це встановлення індивідуального теплового пункту, який вже зменшує на 20% споживання енергії», - сказав Зубко.

За його словами, вартість установки такого пункту окупається за 5 років за рахунок вартості зекономлених енергоносіїв.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабмін затвердив концепцію функціонування Фонду, що дозволяє реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів, у тому числі за допомогою встановлення в багатоквартирних будинках індивідуальних теплових пунктів. За словами Зубка, фонд може запрацювати з 1 квітня 2017 року.

Для запуску роботи цього фонду необхідно прийняти ряд законопроектів, а саме «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про енергетичну ефективність будівель» та «Про комерційний облік комунальних послуг», після чого може бути прийнятий закон «Про фонд енергоефективності».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #будинок#енергоефективність