"Підвищений інтерес": росіяни скупили у "вежах" Трампа нерухомості на $100 мільйонів - Reuters

Багаті росіяни активно скуповували нерухомість в США в будівлях, що належали Дональду Трампу.

Згідно з розслідування Reuters, щойнаменше 63 осіб з російськими паспортами придбали в будівлях під брендом Трампа нерухомість на загальну суму не менш 98,4 млн доларів, пише DW.

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Російські багатії купували в штаті Флорида квартири в семи висотних будинках поліпшеного планування, побудованих у 2001-2011 роках, Трамп особисто стверджував зовнішній вигляд будівель і оглядав квартири, коли ті були готові до продажу.

Зазначається, що ніяких свідоцтв протизаконних дій нинішнього президента США Трампа, його компанії, що займається нерухомістю, або його бізнес-партнерів виявлено не було, а серед власників квартир немає представників найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.