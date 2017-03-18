Монетизація субсидій на компослуги буде проводитися в два етапи – віце-прем'єр Зубко

Монетизація субсидій на оплату комунальних послуг буде проводитись у два етапи.

Про це віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко повідомив після відвідування ОСББ "Київенерго" в Києві, повідомляє прес-служба віце-прем'єра.

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"Перший – на рівні підприємств–надавачів послуг, другий – людей-споживачів послуг ЖКГ. Для цього потрібно обов'язково уточнити списки людей, які дійсно потребують допомоги. Щоб нікого не залишити без уваги, і разом з тим, щоб державними грошима не скористалися шахраї", - зазначив Зубко.

Він запевнив, після монетизації субсидій мешканці будинків зможуть економити на витратах на енергоносії та інвестувати у власну енергоефективність.

"Приміром, сім'я щомісяця отримує рахунок за тепло на 1000 гривень. З них 900 гривень покриває держава у вигляді субсидій, а 100 залишається сплатити родині. Разом з тим, після проведення термомодернізації будинку по пакету "Легкий" платіж за комуналку зменшиться на 20%, тобто на 200 гривень", - зазначив він.

Отже, на думку Зубко, після монетизації субсидій сім'ї не доведеться доплачувати за тепло 100 гривень.

"Більш того, з 100 зекономлених гривень субсидії вона зможе 50 направити на погашення кредиту, а 50 щомісяця накопичувати на своєму рахунку. Вигода очевидна і для людини, і для держави", - підкреслив він.

На думку віце-прем'єра, грант Фонду енергоефективності та монетизація субсидії дозволить кожній родині вчасно оплачувати кредит і отримати економію сімейного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що монетизація субсидій, які отримують громадяни від держави на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, дозволить запустити ринок газу для населення, в результаті чого споживачі зможуть обирати для себе постачальника газу.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляв, що монетизація субсидій, яка передбачає пряму передачу громадянам фінансових коштів, не зможе гарантувати цільове використання грошей.

За даними Мінсоцполітики, програмою житлових субсидій в поточному опалювальному сезоні скористалися 7,4 мільйона сімей.