Держреєстратори отримали онлайн-доступ до реєстру дозвільних документів для будівництва

З 15 березня набув чинності спільний наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Міністерства юстиції України, що надає держреєстраторам прав на нерухоме майно онлайн-доступ до реєстру дозвільних документів для будівництва.

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Про це повідомила прес-служба Мінрегіону.

«З 15 березня 2017 року набрав чинності спільний наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерства юстиції України № 675/5/37 від 27 лютого 2017 року. Документ затверджує порядок інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром документів», – йдеться в повідомленні.

Як відзначили в прес-службі, інформаційна взаємодія між Держреєстром прав на нерухоме майно та реєстром дозвільних документів у будівництві здійснюється на центральному рівні в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв'язку, яку забезпечують технічний адміністратор Державного реєстру та Державна архітектурно-будівельна інспекція України.

«Відповідно до порядку, державний реєстратор формує відповідний запит і передає його технічному адміністратору реєстру. Держархбудінспекція в режимі реального часу реагує на запит та надає державному реєстратору відомості про документ», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект №5587 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності», що передбачає зменшення кількості обов'язкових погоджень з різними інстанціями для будівельних компаній.