Кабмін змінив формулу розрахунку оплати за теплопостачання для будинків без лічильників

Кабінет міністрів України змінив формулу і механізм нарахування плати за послугу з централізованого опалення споживачам, у яких відсутні квартирні та будинкові засоби обліку теплової енергії.

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Відповідне рішення закріплене постановою уряду № 156 від 16 березня 2017 року.

У Кабміні зазначили, що зміни, внесені цією постановою, забезпечать об'єктивні умови нарахування споживачам без лічильників оплати за послугу теплопостачання залежно від температури зовнішнього повітря та фактичного періоду надання послуги, а також справедливий перерозподіл плати між місяцями опалювального сезону (теплий місяць - сума менша, холодний місяць - сума більша).

"Рішення прийнято, щоб уникнути неоднозначного трактування норм підприємствами-виробниками або виконавцями послуг з централізованого опалення, що призводить до невідповідності нарахованої плати змінам температури зовнішнього повітря протягом місяця", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в опалювальному сезоні 2016/2017 багато жителів столиці отримували квитанції на оплату послуги з централізованого опалення від компанії «Київенерго» із запізненням на кілька днів, крім цього рахунки були завищені.

Компанія «Київенерго» вже провела перерахунок некоректних нарахувань за опалення для 50 тис. сімей у столиці.