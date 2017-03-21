Названо найдорожчі та найдешевші міста світу

Перше місце в списку найдорожчих міст четвертий рік поспіль зайняв Сінгапур, випливає з дослідження Worldwide Cost of Living 2017, складеного агентством Economist Intelligence Unit (EIU).

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Згідно з дослідженням, за ним йде Гонконг, на третьому місці опинився Цюріх. Четверте і п'яте місце зайняли два японських міста — Токіо і Осака. Також в десятку найдорожчих міст увійшли Женева, Париж, Нью-Йорк і Копенгаген, передає RNS.

Найдешевшими містами для життя, згідно з дослідженням, стали Алмати, яке зайняло останнє, 133-тє місце в рейтингу, нігерійський Лагос, індійський Бангалор, пакистанський Карачі, Алжир, індійські Ченнаї і Мумбаї, Київ, Бухарест, а також столиця Індії — Нью-Делі.

EIU відзначає вплив коливань цін на нафту і сировинні товари на вартість життя. У 2016 році темпи зниження цін на сировинні товари сповільнилися, йдеться в доповіді, і інфляція швидко росла на ринках, що розвиваються, особливо там, де в 2015 році спостерігалося зниження валютних курсів.

Дослідження Worldwide Cost of Living проводиться двічі на рік, воно засноване на порівнянні 400 окремих цін на 160 видів товарів і послуг. Розглядаються ціни на їжу, напої, одяг, товари для будинку і особистої гігієни, ціни на оренду житла, транспорт, рахунки за комунальні послуги, ціни за приватні школи, допомога по дому та відпочинок.