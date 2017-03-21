Українці в січні-лютому отримали комунальних субсидій на 1,6 мільярда

Жителям України в січні-лютому 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 1,636 млрд грн, що на 14% перевищує аналогічний показник 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Зокрема, у міській місцевості субсидії призначені на суму 1,58 млрд грн, у сільській – 577,6 млн грн.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-лютому були призначені 1,055 млн сімей (121,3% звернулися за субсидією, враховуючи тих, хто звернувся в 2016 році, але отримав тільки в 2017 році). В міській місцевості субсидії призначені 740,2 тис. сімей, у сільській – 315,2 тис. сімей. Порівняно з січнем-лютим 2016 року кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилась на 0,3%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у лютому 2017 року порівняно з лютим минулого року збільшився на 15,9% – до 1571,2 грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 920,2 млн грн, що на 23,5% перевищує аналогічний показник 2016 року.

Жителям України у 2016 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 5,7 млрд грн, що на 58%, або на 3,3 млрд грн більше, ніж у 2015 році.