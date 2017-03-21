В Києві півтисячі будинків подали заявки на відключення тепла

Станом на 21 березня ПАТ "Київенерго" отримало заявки на відключення від опалення 485 будинків, повідомляє Украинская правда з посиланням на заяву прес-служби компанії у Facebook.

"На сьогодні ми отримали заявки на відключення опалення від 485 будівель", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що у зв’язку з прогнозованим потеплінням юридичні особи, у тому числі ЖБК та ОСББ, можуть подати заявку в центрі обслуговування клієнтів "Київенерго" на відключення централізованого опалення в будь-який час.

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"Щодо відключення від централізованого опалення інших споживачів. Згортання системи централізованого теплопостачання розпочинається після рішення КМДА, підставою для цього є середня температура повітря вище +8°С протягом 3-х діб поспіль", - повідомили у компанії.

У першу чергу від опалення відключать адміністративні будівлі, після цього – житло і об’єкти соціальної сфери (дитсадки, школи, лікарні).

У "Київенерго" наголосили, що згортання системи централізованого опалення, згідно з технічним регламентом, триває від 3 до 7 днів.

Як відомо, наприкінці лютого Київська адміністрація повідомила, що опалювальний сезон може закінчитися в середині березня.

9 березня столичні жителі зареєстрували петицію до Київради з вимогою відключити опалення житлового фонду у Києві.

Опалювальний сезон 2016/2017 року почався 12 жовтня.