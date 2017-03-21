Рада прийняла законопроект про створення Фонду енергоефективності

Верховна Рада України прийняла в першому читанні і за основу законопроект про створення Фонду енергоефективності, яким передбачається створення організаційної структури для ефективного використання коштів на термомодернізацію і енергетичну модернізацію житлового фонду.

За відповідний законопроект №5598 "Про Фонд енергоефективності" проголосували 227 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Представляючи законопроект, віце-прем'єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко зазначив, що створення Фонду енергоефективності дозволить залучити міжнародну допомогу.

"Створення Фонду енергоефективності дозволить залучити не тільки гроші з бюджету, але й міжнародну допомогу. Європейський Союз підтвердив, що готовий виділити 100 мільйонів євро для наповнення цього фонду. Фонд енергоефективності створить можливості для прозорого управління та створення інструментів. IFC (Міжнародна фінансова корпорація – УНІАН), яка увійде до складу наглядової ради, буде допомагати в технічному напрямку", – сказав Зубко.

Також доповідаючи по законопроекту, перший заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський зазначив, що Фонд енергоефективності дозволить скоротити витрати енергоресурсів.

"Україні необхідна енергетична модернізація, а для цього потрібні засоби, які ми маємо дати населенню, щоб здійснити термомодернізацію і енергетичну модернізацію всього житлового фонду. Коштів на ці цілі в держбюджеті дуже мало", – сказав він.

Згідно з пояснювальною запискою, цим законопроектом передбачається створення внутрішньої ієрархічної організаційної структури, що складається з наглядової ради, дирекції, технічного і фінансового офісів.

"Наглядова рада включає в себе трьох представників Кабінету міністрів, трьох незалежних представників та одного представника донорів. При цьому в законопроекті чітко визначено вимоги до членів наглядової ради, що виключить ризики посадових зловживань. Дирекція фонду складається з трьох директорів – директора, фінансового директора, технічного директора. Проект акта встановлює принципи функціонування технічного і фінансового офісів, які повинні погоджувати проекти незалежно один від одного і орієнтуючись на максимальний ефект досягнення енергозбереження", – сказано в пояснювальній записці.

Також в документі зазначається, що така структура діяльності розроблена на основі практик країн – членів ЄС і спрямована на уникнення корупції та ефективне використання коштів на енергоефективність.

"Законопроектом передбачені механізми залучення коштів на впровадження енергоефективних заходів та інструменти фінансування заходів щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель (Фонд енергоефективності), що базуються на практиках країн – членів ЄС", – повідомляється в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабмін затвердив концепцію функціонування Фонду енергоефективності, що дозволяє реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів. За словами віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, цей фонд може запрацювати з 1 квітня 2017 року.

Для запуску роботи фонду необхідно прийняти ряд законопроектів, а саме "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", "Про житлово-комунальні послуги", "Про енергетичну ефективність будівель" та "Про комерційний облік комунальних послуг", після чого може бути прийнятий закон "Про Фонд енергоефективності".

Раніше Зубко повідомив, що максимальна частка компенсації за проектами Фонду енергоефективності буде досягати 50% тіла кредиту і визначатися отриманим у результаті проекту энергомодернизации класом енергоспоживання будівлі. Також, за словами міністра, створення Фонду енергоефективності дозволить протягом 3-5 років провести комплексне оновлення будівель, що забезпечить економію на енергоресурсах в розмірі близько 3 мільярдів доларів на рік.