Найбільша будівельна компанія України за рік заробила 100 мільйонів

Холдингова компанія «Київміськбуд», один із найбільших столичних забудовників, у 2016 році збільшила чистий прибуток на 9% порівняно з 2015 роком – до 99,9 млн грн.

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Про це повідомила компанія в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку про проведення загальних зборів акціонерів 28 квітня.

Згідно з основними показниками фінансово-господарської діяльності компанії, активи «Київміськбуду» за минулий рік зменшилися на 3,6% - до 6,23 млрд грн, а сумарна дебіторська заборгованість знизилася більш ніж в 2 рази - до 97,9 млн грн. Довгострокові зобов'язання компанії скоротилися в 1,5 раза - до 864,3 млн грн, а поточні – збільшилися на 9,2%, до 3,815 млрд грн.

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Нерозподілений прибуток підприємства в 2016 році зріс на 6,5% – до 1,474 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році «Київміськбуд» збільшив чистий прибуток на 23% порівняно з 2014 роком – до 91 млн грн.

Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації. До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств. Ще 51 підприємство входить в холдинг на правах асоційованих членів. Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16,5 млн грн.