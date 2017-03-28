Кабмін з 1 квітня запускає реструктуризацію боргів за газ і електроенергію підприємств ЖКГ

Кабінет міністрів із 1 квітня 2017 року запускає процес реструктуризації боргів теплокомуненерго за спожитий природний газ та водоканалів - за використану електричну енергію.

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Про це під час наради в Кабміні, присвяченій результатам опалювального сезону 2016-2017 років, повідомив профільний віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

«Ми запускаємо в дію механізм із реструктуризації боргів за спожиту енергію. З 1 квітня запускається реєстр, і я б хотів, щоби всі ліцензіати (водоканали і теплокомуненерго — УНІАН) приєднувалися до вирішення цього питання, щоб вони подивилися, як можна реструктуризувати свої борги й списати штрафи та пені», - сказав Зубко.

Також він додав, що підприємства-боржники можуть отримати субвенції від держави, щоб зменшити свою заборгованість.

За його словами, механізм реструктуризації закладено в законі «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій і підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії» (№1730).

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року Верховна Рада прийняла закон №1730, який регламентує процедуру реструктуризації (пролонгації виплат і списання штрафних санкцій, відсотків та пені) боргів теплокомуненерго за газ перед «Нафтогазом» та водоканалів за куплену у обленерго електроенергію.

За даними профільної асоціації «Укртеплокомуненерго», в Україні в 2016 році було арештовано рахунки понад 100 теплокомуненерго, що тягне за собою повне блокування їх господарської діяльності, також ці компанії не можуть проводити необхідні ремонтні роботи та реконструкцію теплового й електричного господарства, виплачувати податки і зарплати.

За даними НАК «Нафтогаз України», підприємства теплокомуненерго, теплоелектроцентралі станом на 21 березня 2017 року заборгували «Нафтогазу» за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, близько 26,2 млрд грн.