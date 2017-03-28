Місцева влада через два місяці отримає право встановлювати тарифи на тепло та воду

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує через два місяці передати місцевим органам влади права на встановлення тарифів на тепло, гаряче водопостачання і водовідведення.

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Про це під час наради у Кабміні за підсумками минулого опалювального сезону заявив член Нацкомісії Руслан Машляківський.

"Після набрання чинності новими ліцензійними умовами на надання послуг з теплопостачання та водовідведення ми отримаємо можливість через два місяці передати ліцензійні справи місцевим органам влади для того, щоб наступний опалювальний період і надалі вони самі регулювали тарифи», - сказав він.

Також він додав, що 67% водоканалів, які були ліцензіатами Нацкомісії, перейдуть у відання місцевих органів влади.

У повноваження місцевих органів переходить встановлення тарифів на водопостачання і водовідведення по тих підприємствах, які надають послуги для населення з кількістю населення менше 100 тисяч осіб.

За словами Машляківського, також 74 діючі теплокомуненерго будуть передані у сферу регулювання місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2017 року НКРЕКП затвердила нову редакцію Ліцензійних угод з надання послуг з теплопостачання. Очільник регулятора Дмитро Вовк заявляв, що Нацкомісія передаватиме повноваження з формування тарифів, затвердження інвестиційних програм для підприємств ЖКГ на місця у рамках проведеної урядом політики щодо децентралізації.