У центрі Токіо рекордно подорожчала земля - майже півмільйона доларів за квадратний метр

Цієї весни ціна за квадратний метр землі в токійському кварталі Гіндза досягла 50,5 млн ієн (майже $457 тис.).

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Про це повідомила компанія операцій з нерухомістю JLL, передає ТАСС.

Зазначена ціна на 30% вища, ніж була навіть в ситуації "мильного міхура" в економіці Японії в другій половині 80-х років, коли нерухомість постійно дорожчала.

Земля і будівлі в цьому кварталі стали вкрай привабливі для вкладення капіталу. Інвестори впевнені у високій ліквідності активів і не збираються знижувати ціни, щоб у їхній будівлі хто-небудь відкрив бар або квіткову крамницю.

В результаті багато бізнесменів через неможливість вносити дуже високу орендну плату змушені йти з Гіндзи, незважаючи на те, що будь-якому магазину або підприємства громадського харчування гарантований там вкрай високий рівень доходу.

Проте така проблема найбільш відчутна саме у центрі Токіо. Сукупна ціна комерційної нерухомості в Японії в 2016 році загалом впала на 11% порівняно з попереднім роком. І все одно становить зараз солідні 3,7 трлн ієн - приблизно $33,5 млрд.