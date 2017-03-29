Кабмін виділив 100 мільйонів на відновлення Балаклії

Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на відновлювальні роботи в постраждалій від пожежі на артилерийських складах Балаклії.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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"Ці кошти, 100 мільйонів гривень, будуть спрямовані населенню на відновлювальні роботи. Обіцянки виконуються", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня на складі Міністерства оборони в місті Балаклія (Харківська обл.) почали вибухати боєприпаси і розгорілася пожежа. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Через вибухи евакуйовано майже 20 тисяч жителів довколишніх населених пунктів. В результаті розривів снарядів загинула одна жінка, ще 5 осіб отримали поранення.

24 березня пожежу була загашено, але окремі осередки тління залишалися до 26 березня. Станом на ранок 27 березня територія Балаклеї та дев'яти прилеглих населених пунктів була очищена від вибухонебезпечних предметів.