Борги українців за комунальні послуги зросли до 19,5 мільярда

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в лютому 2017 року збільшилася на 6,7% порівняно з показником на кінець січня й досягла 11,9 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період не змінилась і становить 2,5 млрд грн, заборгованість за вивезення побутових відходів також не змінилася – 400 млн грн.

Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зменшилась на 6,7% і становить 1,4 млрд грн.

За даними Держстату, в лютому українці сплатили за електроенергію 2,5 млрд грн (116,5% від нарахованих за цей період сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець лютого становила 3,3 млрд грн.

Усього в лютому українці сплатили за житлово-комунальні послуги 9,8 млрд грн, що становило 88,8% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався в Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (238,3%, 136,1% і 123,3% відповідно), а найнижчий – у Луганській, Харківській та Сумській областях (59,9%, 72% і 73,6% відповідно).

Також повідомляється, що за січень-лютий 2017 року з населенням було укладено 7 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 39,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в січні 2017 року збільшилася на 15,2% порівняно з показником на кінець грудня 2016 року й досягла 11,1 млрд грн.