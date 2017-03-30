Державний "Ощадбанк" все-таки ввів комісію за оплату комунальних послуг

Державний «Ощадбанк» ввів комісію за прийом в касі платежів за житлово-комунальні послуги (ЖКП).

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"Комісія за комунальні платежі в касах банку залежить від наявності укладених договорів між постачальниками послуг і банком і може незначно відрізнятися, залежно від регіону. При цьому вона є найнижчою на банківському ринку і має на меті забезпечити беззбитковість проведення операцій. В Києві така комісія виключно для готівкових платежів в касах з 29 березня становить 3 грн", - уточнює прес-служба фінустанови, повідомляє FinClub.

У банку пояснюють, що протягом двох місяців київські відділення обробляють більшу кількість комунальних платежів у зв'язку з відмовою «Укрпошти» від проведення платежів ГІОЦ.

При цьому, без комісії можна буде сплатити пенсійними картками "Ощадбанку".

Крім того, в терміналі, через мобільний та інтернет-банкінг, як і раніше, комісію не нараховуватимуть.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2016 року в «Ощадбанку» заявили, що з 1 грудня буде скасовано безкоштовний прийом платежів по оплаті житлово-комунальних послуг. Тариф за один платіж в касі установ АТ "Ощадбанк" становитиме 3 грн.

12 листопада президент України Петро Порошенко закликав керівництво «Ощадбанку» скасувати рішення про стягнення комісії за оплату комунальних послуг.

У той же день "Ощадбанк" заявив про перенесення терміну введення в дію рішення про стягнення комісії за оплату комунальних послуг.