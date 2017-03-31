Готель "Прем'єр Палац" скоротив збиток майже в 3 рази

Київська п'ятизірковий готель "Прем'єр Палац" в 2016 році скоротила чистий збиток в 2,9 рази порівняно з 2015 роком – до 193,27 мільйона гривень, повідомила компанія в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Згідно з повідомленням, активи готелі за минулий рік знизилися на 2,7% – до 583 мільйонів гривень. Сумарна дебіторська заборгованість в 2016 році зменшився на 38,7% – до 11 мільйонів гривень. Довгострокові зобов'язання компанії за звітний період збільшилися на 10,6% – до 1,5 мільярда гривень, а поточні – зросли на 8,1%, до 226 мільйонів гривень. Нерозподілений збиток "Прем'єр Палацу" минулого року збільшився на 9,7% – до 1,99 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, готель "Прем'єр Палац" в 2015 році скоротила чистий збиток на 3,7% порівняно з 2014 роком – до 559,3 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. Готель "Прем'єр Палац" в Києві входить до складу мережі Premier Hotels.

Розташований в центрі міста на перетині бульвару Т. Шевченка і вулиці Пушкінській.

Готельним комплексом володіє компанія VS Energy International, яка окрім готельного бізнесу ще і продає електроенергію в Україні.

До складу засновників входять три росіянина - підприємець Михайло Воєводін, Євген Гиннер (підприємець і президент клубу ЦСКА), Олександр Бабаков - і українець Михайло Спектор.