Опалювальний сезон у Києві завершується з 1 квітня

Київська влада прийняла рішення завершити поточний опалювальний сезон у столиці із 1 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження КМДА від 31.03.17 № 368 підписав Київський міський голова Віталій Кличко.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що «прогноз погоди, який ми отримали від Українського гідрометцентру, свідчить про те, що з 1 квітня та в наступні дні середньодобова температура буде більше +8 градусів. Періодів різкого похолодання, що, наприклад, спостерігалися в березні, гідрометцентр не прогнозує».

Також Пантелеєв заявив, що отримано майже три тисячі звернень від киян, які просять вже вимкнути опалення, оскільки вартість цієї послуги надзвичайно висока.

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«Тому ми використовуємо кожну можливість для економії киян. Цього року опалювальний сезон завершиться ще раніше в порівнянні з попереднім роком», – зазначив він.

За його словами, рішення про згортання системи опалення має бути максимально виваженим, оскільки сама система теплопостачання Києва достатньо інертна. Завершення опалювального сезону, як і його старт, триває близько семи днів. «Технічно неможливо протягом одного дня вимкнути опалення, а потім – знову його ввімкнути, тому ми враховували як поточні, так і перспективні температурні дані», - зазначив Пантелеєв.