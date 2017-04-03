У Києві незначно подорожчало нове житло, але подешевшала "вторинка"

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в березні 2017 року порівняно з лютим збільшилася на 0,1% – до 23,339 тис. грн/кв. м порівняно з березнем 2016 року ціна зменшилася на 1,3%, повідомляє у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

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За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку найбільше зросла вартість квартир преміум-класу – на 1,2%, до 46,393 тис. грн/кв. м і комфорт-класу – на 1%, до 21,895 тис. грн/кв. м. Трохи подорожчали квартири економ-класу – на 0,9%, до 16,788 тис. грн/кв. м, а квартири бізнес-класу незначно подешевшали – на 0,02%, до 29,912 грн/кв. м.

Найбільш відчутно зросли ціни на квартири у Дарницькому, Подільському та Солом'янському районах столиці – на 1,5%, 1,3% і 1,2% відповідно, в той час як вартість квартир у Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах знизилася на 0,7%, 3,2 і 2,5% відповідно.

За інформацією порталу, минулого місяця квартири до продажу пропонували 57 операторів у 159 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 37%. На новобудови бізнес-класу припало 25%, комфорт-класу – 26%, а преміум-класу – 12% від загальної кількості.

При цьому в березні були припинені або призупинені продажі квартир в двох новобудовах.

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Як повідомляв УНІАН, середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в лютому 2017 року порівняно з січнем збільшилася на 0,1% – до 23,319 тис. грн/кв. м порівняно з лютим 2016 року ціна зменшилася на 0,8%.

Середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в березні 2017 року зменшилася на 1,6% порівняно з лютим 2017 року і становила 34,423 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 0,7%, – до 1268 дол./кв. м.

Також повідомляється, що з березня 2016 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 9,3%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 12,2%.

За даними аналітиків, гривневі ціни в дорогому сегменті житла порівняно з лютим зменшилися на 1,3%, в дешевому – на 1,5%, а в доларовому еквіваленті зменшилися на 0,5% в дорогому сегменті та на 0,7% – у дешевому.

Згідно зі звітом, минулого місяця найбільше подешевшали 1-кімнатні квартири – на 2,5%, до 31,371 тис. грн/кв. м. Середня вартість пропозиції 2-кімнатних квартир в столиці зменшилася на 1,6%, до 35,543 тис. грн/кв. м, 4-кімнатних – на 1,0%, до 39,113 тис. грн/кв. м, а 3-кімнатних – на 0,9%, до 35,258 тис. грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості в березні 2017 року порівняно з лютим збільшилася на 4,9% і склало 22,391 тис. квартир.

У загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 30%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 32% і 4-кімнатні – 6%.

Як повідомляв УНІАН, за даними порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в лютому 2017 року зменшилася на 2,2% порівняно з січнем 2017 року і становила 34,97 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 0,7%, – до 1277 дол./кв. м.