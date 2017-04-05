Кабмін скасує оплату компослуг у розстрочку

У числі зобов'язань уряду України перед Міжнародним валютним фондом, які викладені в Меморандумі, серед іншого йдеться про скасування оплати за опалення в розстрочку, повідомляється в одному з пунктів меморандуму МВФ.

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"Ми скасуємо схеми, за якими домогосподарства, що не отримують субсидій, могли здійснювати оплату за опалення протягом 12 місяців ("у розстрочку") (Постанови Кабінету Міністрів №№ 630 та 357) з 1 травня 2017 року", - йдеться в тексті документа.

Як повідомляв УНІАН, МВФ вимагав до 1 квітня 2017 року скасувати норму, за якою домогосподарства, які не отримують субсидій, могли здійснювати оплату за опалення протягом 12 місяців.

Згідно з меморандумом, МВФ також зажадав знизити норми споживання з 5,5 до 4,5 кубометра на 1 кв. метр для індивідуального опалення, та з 65 до 51 кВт/год за 1 кв. метр електроенергії, що використовується для індивідуального опалення.