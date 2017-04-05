Меморандум з МВФ: монетизацію субсидій почнуть у вересні

Уряд планує до серпня 2017 року прийняти постанову і до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго.

Про це йдеться в тексті Меморандуму уряду з Міжнародним валютним фондом, який опублікований на сайті Міністерства фінансів.

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"Для забезпечення повної лібералізації тарифів на газ до кінця серпня 2017 року нами буде затверджено постанова Кабміну про монетизації допомоги в рамках субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні компаній, які надають комунальні послуги, до кінця вересня 2017 року", – йдеться в тексті документа.

Також наголошується, що в результаті монетизації приватні газові трейдери зможуть конкурувати з національним нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України" в сегменті поставок газу для теплокомуненерго.

"Ми також будемо працювати в напрямку монетизації комунальних субсидій на рівні домогосподарств для підвищення ефективності використання енергії", – повідомляється в документі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінсоцполітики, програмою житлових субсидій в поточному опалювальному сезоні 2016-2017 років скористалися 7,4 мільйона сімей.

В кінці 2016 року голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заявив, що монетизація субсидій, які отримують громадяни від держави на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, дозволить запустити ринок газу для населення, в результаті чого споживачі зможуть обирати для себе постачальника газу.

20 березня поточного року віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що монетизація субсидій на оплату комунальних послуг буде проводитись у два етапи: перший – на рівні підприємств, що надають послуги, другий – на рівні споживачів цих послуг.