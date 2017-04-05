У Кабміні назвали дату скасування розстрочення платежів за опалення

Уряд взяв на себе зобов'язання з 1 травня 2017 року скасувати механізм розстрочки при оплаті за централізоване опалення, при якому споживачі могли оплачувати під час опалювального сезону лише половину вартості цієї послуги, а другу половину – у міжопалювальний період. Про це йдеться в тексті Меморандуму уряду з Міжнародним валютним фондом, який опублікований на сайті Міністерства фінансів.

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"Ми скасуємо схеми, за яким домогосподарства, які не отримують субсидії, могли здійснювати оплату за опалення протягом 12 місяців (в розстрочку) з 1 травня 2017 року", - йдеться в тексті документа.

Також наголошується, що для цього необхідно буде внести зміни до постанови Кабміну №630 і 357.

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня 2016 року Кабмін затвердив умови надання розстрочки по платежах, зокрема, щодо оплати послуг централізованого опалення, для споживачів, які не можуть отримувати адресні субсидії. Цей документ був розроблений з метою зниження фінансового навантаження на населення при оплаті комунальних послуг.

За даним механізмом, ця розстрочка передбачає наступні умови: споживач отримує від постачальника послуг рахунок на оплату в розмірі 50%, а інші 50% він заплатить рівномірно в квітні-вересні вже наступного року, до початку нового опалювального періоду.