В Україні дорожчає будівництво

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-лютому 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 12,1%, повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 16,4%, а також у сфері зведення нежитлових будівель – на 13,8%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва житлових будинків – на 10,4%.

При цьому вартість БМР в лютому 2017 року порівняно з січнем зросла на 1,2% (у січні вартість до грудня зросла на 0,8%).

Найбільше зростання цін на БМР у лютому зафіксовано в сфері будівництва інженерних споруд – на 2,1%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 11,5%.

У 2016 році ціни на будівельно-монтажні роботи порівняно з 2015 роком зросли на 9,2%.