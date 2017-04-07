У Львові через похолодання поновлять опалювальний сезон

Через похолодання у Львові 7 квітня буде відновлено опалювальний сезон. Про це повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР. Наразі готується відповідне розпорядження міського голови.

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Опалювальний сезон у Львові призупиняли 31 березня. Станом на 6 квітня тепло отримували 5 бюджетних установ: Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр на вул. Гашека, 2а; Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи на вул. Івасюка, 31 (Винники); Комунальний будинок дитини №1 на вул. Комаринця, 2а; Будинок дитини №1 на вул. Таджицька, 21; Львівська державна хорова школа «Дударик» на вул. Коперника, 27.