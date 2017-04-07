Гройсман виступає за переформатування Нацкомісії з тарифів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за необхідне переформатувати склад Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це прем'єр заявив на форумі в Києві, присвяченому оцінці діяльності нинішнього складу уряду.

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«Необхідно переформатувати НКРЕКП, у нас дискусії в Кабміні поки не було, але настав час вивести роботу комісії на новий рівень», – сказав він.

Зокрема, Гройсман вважає неправильним запропонований комісією механізм стягнення з населення абонплати за газ. За його словами, запропонована комісією формула економічно не обґрунтована і лише збільшує вартість газу для населення.

«У формулі, де 2+2=4, у них 2+2=8. Я це не підтримую», – сказав прем'єр.

Глава уряду також прокоментував лист членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», в якому говориться, що чотири члени наглядової ради компанії готові скласти повноваження, якщо не буде вирішено низку проблем, зокрема, це відсутність прогресу в реформуванні корпоративного управління, криза неплатежів через рішення уряду, неможливість подання електронних декларацій членами наглядової ради, які є іноземцями.

«Я в ЗМІ вчора побачив цього листа (членів наглядової ради «Нафтогазу» – УНІАН). Думаю, що у вільному світі це все абсолютно нормально, але насправді наглядова рада держкомпанії, яка сформована з незалежних професіоналів та яка має повну підтримку уряду і прем'єр-міністра, повинна виконувати свої функції наглядової ради та виводити компанію на новий рівень», – сказав він.

Гройсман нагадав, що торік було прийнято рішення про анбандлінг «Нафтогазу» – розділення компанії за напрямками діяльності на видобуток, транспортування і трейд.

«І сьогодні ми це абсолютно підтримуємо, оскільки на прикладі «Нафтогазу» ми повинні показати приклад ефективного управління держкомпаніями», – сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За оцінками експертів, у результаті такого рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому у 5-8 разів. Також нова методика розрахунку тарифів дасть змогу облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на рік.

Таке рішення викликало критику з боку представників уряду, зокрема, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і міністра соціальної політики Андрія Реви. Останній заявив, що запровадження абонплати за газ підвищить кінцеву вартість газу для 4,5 млн українців. За його словами, у бюджеті не передбачено коштів для субсидування такого підвищення.

4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якій йдеться про те, що дія цієї постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має бути призупинена. Також президент звернувся до Нацкомісії та Кабміну із закликом дійти до узгодженого рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів. Після цього НКРЕКП заявила про те, що 10 квітня це рішення буде призупинено на 3 місяці.