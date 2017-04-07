Гройсман доручив перерозподілити кошти Фонду енергоефективності на "теплі" кредити

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів перерозподілити кошти, які будуть надходити до Фонду енергоефективності, на надання населенню пільгових «теплих» кредитів для зниження енерговитрат домогосподарств.

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Про це прем'єр заявив на форумі в Києві, присвяченому оцінці діяльності нинішнього складу уряду.

«Даю доручення міністру фінансів перерозподілити кошти, які з'являться у Фонді енергоефективності, на «теплі» кредити», - сказав Гройсман.

За словами очільника уряду, до Фонду енергоефективності будуть залучені кошти іноземних партнерів.

«У нас є гроші Європейської комісії для наповнення Державного фонду енергоефективності. Я дам доручення міністру фінансів перерозподілити частину цих ресурсів на користь «теплих» кредитів, дам також доручення віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубку поставити на контроль це питання», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держенергоефективності, фінансування державної програми часткової компенсації «теплих» кредитів на термомодернізацію і заходи щодо підвищення енергоефективності у житловому секторі, на яке у 2017 році було виділено 400 млн грн - удвічі менше, ніж у 2016 році, може бути збільшено у другій половині 2017 року.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.