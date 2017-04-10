У Києві починають відключати гарячу воду: названі перші райони-"щасливчики"

Енергогенеруюча компанія «Київенерго», яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці, з 10 по 24 квітня відключить від гарячого водопостачання ряд будинків у Шевченківському, Подільському та Оболонському районах Києва в зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж у рамках підготовки до наступного опалювального сезону.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

На час проведення робіт припиниться гаряче водопостачання 69 житлових будинків, 8 лікувальних закладів, 6 дитячих садків, 4 шкіл, 78 відомств Оболонського району та 229 житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 7 дитячих садочків, 6 шкіл, 249 відомств Подільського району.

Також прес-служба повідомила, що з 10 по 16 квітня випробування тепломереж проводитимуться від районної котельні «Молодь», у зв'язку з чим буде відключено від гарячого водопостачання 55 житлових будинків, 8 лікувальних закладів, 1 дитсадок, 2 школи та 65 відомств Шевченківського району.

Згідно з повідомленням, кияни можуть уточнити терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній окремо взятій вулиці міста на офіційному сайті «Київенерго».

Гідравлічні випробування - це метод діагностики тепломереж, що застосовується компанією «Київенерго» кожен міжопалювальний період з квітня по серпень. Графік випробувань погоджує Київська міська держадміністрація.

«Гідравлічні випробування дозволяють виявити і відремонтувати найбільш зношені ділянки мереж, запобігши появі пошкоджень в холодну пору року. Випробування здійснюються тепломережевою водою температурою до + 40 з підвищеним на 25% тиском. Тому технологічно неможливо випробувати тепломережі без відключення гарячої води», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котельнях. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).