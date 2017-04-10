У Дніпрі в деяких районах у середу відключать воду (адреси)

У Дніпрі через невідкладний ремонт на водопровідній мережі в районі будинка № 10 по вулиці Князя Ярослава Мудрого (Ленінградська), 12 квітня з 10.00 до 18.00 години у частини споживачів не буде води. Про це повідомляє "Дніпроводоканал".

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У середу буде припинено водопостачання споживачів, розташованих за наступними адресами:

вул. Князя Ярослава Мудрого (Ленінградська), 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 (житловий будинок, дитячий центр мистецтва), 13, 16, 16А (ТРП КП «Теплоенерго»), 18, 19, 20, 22, 23, 30, 32, 36;

вул. Половецька, 11;

вул. Князя Володимира Великого (Плеханова), 28 (Комунальний заклад «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії», котельня ДП «Східтеплоенерго» КП «Дніпротеплоенерго»), 34.