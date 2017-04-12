Кабмін затвердив порядок обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва

Кабінет міністрів України затвердив порядок обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, який конкретизує список об'єктів, що підлягають обов'язковому обстеженню.

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Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Цією постановою ми впроваджуємо процедуру, згідно з якою власники об'єктів мають нести відповідальність. Також ми конкретизуємо список об'єктів, які підлягають обов'язковому обстеженню, це об'єкти, в першу чергу, навчальних, культурних, медичних закладів, а також будівлі адміністративного призначення», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на засіданні уряду.

Він зазначив, що процедура обстеження необхідна через те, що багато об'єктів експлуатуються понад 50 років.

«Сьогодні працює 39 стаття закону «Про регулювання містобудівної галузі», але ми вважаємо, що цю процедуру необхідно підсилити у зв'язку з тим, що дуже багато об'єктів експлуатуються понад 50 років», - додав Зубко

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко заявляв, що близько 70% житлового фонду України потребує термомодернізації, тобто утеплення зовнішніх стін, заміни старих вікон, модернізації мереж опалення та гарячого водопостачання, встановлення індивідуального опалення