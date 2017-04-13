Рада зменшила кількість обов'язкових погоджень для будівельників

Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає зменшення кількості обов'язкових погоджень з різними інстанціями для будівельних компаній.

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За прийняття відповідного законопроекту №5587 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності» у другому читанні проголосували 276 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Перший заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський, доповідаючи щодо законопроекту, повідомив, що документом скасовується необхідність отримання додаткових технічних умов від Державної служби надзвичайних ситуацій.

«Законопроект передбачає скасування зайвих дозволів, розпоряджень, узгоджень у будівництві, які і так вже враховані в будівельних нормах і правилах. За рахунок того, що будуть узгоджені архітектурно-будівельні вимоги до проектів, не треба буде додатково звертатися до служби надзвичайних ситуацій. Виконуючи всі вимоги нормативів, можна буде скоротити кількість дозвільних процедур і терміни їх запровадження. Чиновники вже не будуть затверджувати перелік будівельних робіт, які не потребують дозвільних документів. Прошу підтримати», - сказав Андрієвський.

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За його словами, прийняття цього законопроекту дасть можливість просунутися Україні в рейтингу Світового банку Doing Business.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується скасувати обов'язкову експертизу з питань міцності, надійності та довговічності для об'єктів будівництва I і II категорій складності на територіях зі складними умовами.

Крім того, пропонується визначити правові умови для вдосконалення збору даних державної статистичної звітності про прийняття в експлуатацію завершених об'єктів.

Також цим законопроектом регулюється ситуація з ліцензуванням сертифікованих інженерів, яка передбачає вищу освіту для архітекторів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Кабінет міністрів України схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності», який дозволяє зменшити кількість обов'язкових погоджень з різними інстанціями для будівельників.

16 березня цього року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності».

Україна у 2016 році піднялася на 3 пункти у рейтингу Doing Business - на 80-те місце з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала у спрощення започаткування бізнесу (20-те місце зі 190), найгірший - у сфері боротьби з корупцією (140-е місце зі 190).

Згідно з планом уряду, в поточному році наша країна може увійти у ТОП-50 рейтингу Doing Business, а у 2018 році - у ТОП-20. Однак для цього необхідно прийняти значний пакет законопроектів - понад 30, частина з яких вже зареєстрована в парламенті, а частина має бути затверджена урядом.