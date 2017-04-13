Київ продовжив термін прийому комунальних платежів зі знижкою – "Ощадбанк"

Київська влада, як і місяцем раніше, продовжила термін прийому комунальних платежів у столиці зі знижкою до 25 лютого 2017 року, повідомили УНІАН у прес-службі державного «Ощадбанку».

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За інформацією банку, це дасть змогу громадянам отримати комфортніше обслуговування із застосуванням дистанційних каналів, включаючи інформаційно-платіжні термінали, мобільний та інтернет-банкінг, а також сайти gioc.kiev.ua і cks.kiev.ua.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня «Укрпошта» тимчасово припинила прийом комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" у зв'язку з нерентабельністю послуг.