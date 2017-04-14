"Київметробуд" у 2016 році отримав прибуток проти збитку роком раніше

Компанія "Київметробуд", провідне в Україні підприємство з комплексного будівництва об'єктів метрополітену, у 2016 році отримала чистий прибуток у розмірі 88 тисяч гривень порівняно з чистим збитком у розмірі 54,66 мільйона гривень у 2015 році.

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Такі дані містяться в повідомленні компанії про проведення загальних зборів акціонерів, розміщеному в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, активи компанії за минулий рік зменшилися на 42,2% - до 280 мільйонів гривень. Сумарна дебіторська заборгованість підприємства незначно зменшилася – до 1,2 мільйона гривень, а поточні зобов'язання зросли на 45,2% - до 256,36 мільйона гривень.

Нерозподілений прибуток "Київметробуду" в 2016 році зменшилася на 4,8 рази – до 1,3 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. Управління будівництва метрополітену р. в Києві "Київметробуд" було створено в 1949 році. Компанія здійснює роботи з комплексного будівництва об'єктів метрополітену, спеціальних підземних споруд і технічних тунелів. Крім того, будує об'єкти гідротехнічного, комунального, житлового та іншого призначення.