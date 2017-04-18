У Львові через похолодання відновлено опалювальний сезон

У Львові з ранку 18 квітня відновлено подачу теплоносія до всіх споживачів у зв’язку з різким похолоданням.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, опалення наразі отримують 1624 споживачі (житлові будинки), а гарячу воду – 1115 споживачів.

«Опалювальний сезон триває. Температура зовнішнього повітря поки не дозволяє приймати рішення про закінчення опалювального сезону. Щоб припинити подачу опалення потрібно, щоб середньодобова температура протягом трьох діб була вищою 8 градусів. Наразі такої температури не спостерігаємо» - повідомив начальник управління інженерного господарства Львівської міської ради Олександр Одинець.

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За повідомленням львівського Гідрометцентру, 19 квітня у Львові збережуться вночі та вранці на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки, температура 0 – мінус 3 градуси.

Сьогодні, 18 квітня, у Львові очікується часом дощ, подекуди з мокрим снігом.

Як повідомляв УНІАН, у Львові з 31 березня достроково призупинили опалювальний сезон у зв’язку з потеплінням.