Випробування тепломереж: у п'яти районах Києва до 2 травня відключать гарячу воду

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці, з 18 квітня по 2 травня відключить від гарячого водопостачання ряд будинків у Святошинському, Голосіївському, Солом'янському, Подільському і Оболонському районах Києва в зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж у рамках підготовки до наступного опалювального сезону. Про це повідомила прес-служба компанії.

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На час проведення робіт, з 18 квітня по 27 квітня, припиниться гаряче водопостачання 233 житлових будинків, 9 лікувальних установ, 12 дитячих садків, 11 шкіл та 65 відомств у Святошинському районі та 80 житлових будинків, 2 лікувальних закладів, 6 дитячих садків, 4 шкіл та 22 відомств в Оболонському районі.

Крім того, припиниться гаряче водопостачання 5 житлових будинків і 4 відомств у Подільському районі та 29 житлових будинків, 3 дитячих садків, 2 шкіл, 6 відомств у Голосіївському районі.

З 19 квітня по 2 травня випробування тепломереж проводитимуться від районної котельні "Микільська Борщагівка", у зв'язку з чим буде відключено від гарячого водопостачання 511 житлових будинків, 6 лікувальних закладів, 35 дитячих садків, 22 школа, 140 відомств у Святошинському районі та 4 житлових будинки та 4 відомства у Солом'янському районі.

Згідно з повідомленням, кияни можуть уточнити терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній окремо взятій вулиці міста на офіційному сайті "Київенерго".

Гідравлічні випробування - це метод діагностики тепломереж, що застосовується компанією "Київенерго" кожен міжопалювальний період з квітня по серпень. Графік випробувань погоджує Київська міська держадміністрація.

"Гідравлічні випробування дозволяють виявити і відремонтувати найбільш зношені ділянки мереж, запобігши появу пошкоджень в холодну пору року. Випробування здійснюються тепломережні водою температурою до + 40 з підвищеним на 25% тиском. Тому технологічно неможливо випробувати тепломережа без відключення гарячої води", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тисячі кілометрів.

Виробництво теплової енергії "Київенерго" здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котелень. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тисячі кілометрів (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами "Київенерго" є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).