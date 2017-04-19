У Києві через похолодання призупинили відключення гарячої води

Енергогенеруюча компанія «Київенерго», яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці, через похолодання призупинила планове відключення гарячої води у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж у рамках підготовки до наступного опалювального сезону.

Читайте такожСніговий апокаліпсис в Україні: замело дороги, 150 населених пунктів залишилися без світла (фото, відео)

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Через низьку температуру повітря «Київенерго» призупинило випробування тепломереж і відновило постачання гарячої води в ті будинки, де воно було призупинено через технологічні вимоги. Відповідне протокольне рішення Київської державної міської адміністрації компанія отримала 18 квітня», - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що гідравлічні випробування не призупинені на станції теплопостачання № 2 у Подільському районі.

Гідравлічні випробування призупинені від всіх теплоджерел, де вони були розпочаті, крім станції теплопостачання № 2: на цьому етапі проведення випробувань це технологічно неможливо. Без гарячого водопостачання залишаються споживачі 298 житлових будинків Подільського району столиці, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Київенерго» планувала з 18 квітня по 2 травня відключити від гарячого водопостачання низку будинків у Святошинському, Голосіївському, Солом'янському, Подільському і Оболонському районах Києва в зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж у рамках підготовки до наступного опалювального сезону.

А також з 10 по 24 квітня відключити від гарячого водопостачання низку будинків у Шевченківському, Подільському і Оболонському районах.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію у Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.