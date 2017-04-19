Українцям обіцяють монетизацію субсидій тільки через 3-4 роки

Монетизація субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення може бути проведена не раніше, ніж через 3-4 роки, оскільки ця процедура пов'язана зі значними технологічними труднощами.

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Про це повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання уряду в середу.

«У наших реаліях, я вважаю, це (монетизація субсидій для населення - УНІАН) може бути через 3-4 роки», - сказав міністр.

За словами Реви, на даному етапі державі буде складно забезпечити оперативне відкриття 7 млн банківських рахунків для монетизації отримувачів субсидій. Крім того, з урахуванням високих цін на житлово-комунальні послуги стосовно доходів населення, державі буде вкрай складно проконтролювати цільове використання громадянами коштів, отриманих у рамках монетизації.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня поточного року віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що монетизація субсидій на оплату комунальних послуг проводитиметься у два етапи: перший - на рівні підприємств, що надають послуги, другий - на рівні споживачів цих послуг.

В оприлюдненому 4 квітня тексті Меморандуму України з МВФ уряд узяв на себе зобов'язання до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго.

За даними Мінсоцполітики, програмою житлових субсидій у поточному опалювальному сезоні 2016-2017 років скористалися 7,4 млн сімей.