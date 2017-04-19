Нацкомісія знову заявляє, що абонплата на газ знизить тариф на опалення

Введення нової методології розрахунку тарифів на розподіл природного газу дозволить зменшити тарифи на теплову енергію і, відповідно, суму платіжки за послуги централізованого опалення для населення на 5%. Про це повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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Згідно з повідомленням, комісія провела розрахунки тарифів на теплову енергію для першої групи ліцензіатів з урахуванням нової методології визначення і розрахунку тарифів на послуги з розподілу природного газу, а також нового рівня мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2017 року становить 3200 гривень.

"Розрахункове зменшення розміру платіжки за послугу з централізованого опалення буде становити майже 300 гривень для сім'ї, яка живе в однокімнатній квартирі, понад 400 гривень – для родини, яка мешкає у двокімнатній квартирі", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що розрахунки виконані по 11 підприємствам, що здійснюють ліцензовану діяльність в різних регіонах України з об'ємом корисного відпуску майже 40% від загального обсягу корисного відпуску ліцензіатів НКРЕКП.

"Середнє зменшення тарифу за вказаними ліцензіатом становитиме близько 60 грн за 1 Гкал, або більше 5% від діючого на сьогоднішній день тарифу на теплову енергію", – наголошують у комісії.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ повинен був складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 гривень за 1 кубометр) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана "абонплата"). Остання розраховується, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За оцінками експертів, в результаті даного рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) та лічильник G 1,6, може зрости в середньому 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшитися в середньому в 5-8 разів. Також нова методика розрахунку тарифів дозволить облгазам додатково заробляти близько 7,7 мільярда гривень у рік.

Дане рішення викликало критику з боку представників уряду, зокрема, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і міністра соціальної політики Андрія Реви. Останній заявив, що введення абонплати за газ підвищить кінцеву вартість газу для 4,5 мільйонів українців. За його словами, у бюджеті не передбачені кошти для субсидування такого підвищення.

4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якому говориться, що дія цієї постанови НКРЕКП має бути призупинено. Також президент звернувся до Нацкомісії та Кабміну із закликом прийти до узгодженого рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів. Після цього НКРЕКП заявила про те, що 10 квітня дане рішення буде припинено на три місяці.

10 квітня НКРЕКП скасувала дію своєї постанови про введення абонплати за газ.